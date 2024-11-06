Ждуны на Донбассе: жительница Краматорска может сесть на пожизненное

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Недилько Ксения
Служба безопасности задержала еще одну агентку россии в Донецкой области. Злоумышленница передавала рашистам локации Сил обороны и ждала оккупации Краматорска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
Задержанная подозреваемая, фото: СБУ
По материалам дела, фигуранткой оказалась местная пенсионерка, бывшая сотрудница расформированной милиции. Она работала на врага из-за "связного", своего давнего знакомого, который тоже был эксмилиционером.
В 2014 году он присоединился к террористам "ДНР", а после начала полномасштабной войны стал комбатом одной из разведывательно-штурмовых бригад вооруженных сил россии.
По инструкции россиян агентша сливала "связную" локацию укрепрайонов и огневых позиций украинских войск на Краматорском направлении.
В первую очередь врага интересовали координаты реактивной артиллерии ВСУ, а также поставляемые на передовую маршруты движения автоцистерн с топливом.
Для сбора разведданных злоумышленница объезжала местность на своем автомобиле и скрыто фиксировала военные объекты.
Контрразведчики Службы безопасности заблаговременно разоблачили предательницу, установили ее местонахождение и задержали.
Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
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