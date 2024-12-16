Ждать осталось недолго: Арестович снова уходит в президенты

Украинский блоггер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович снова заявил о намерении попасть к власти, и, судя по его словам, это может произойти уже в ближайшее время. В своих постах в Facebook он отметил, что ждать осталось "два-три месяца плюс-минус".

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Арестович также заявил о своих планах распустить Украинский институт национальной памяти, занимающийся сохранением исторического наследия Украины. Эту инициативу он назвал первым указом в случае прихода к власти.

Кроме того, он затронул вопрос о новом выпуске кулинарного шоу Евгения Клопотенко, которое снимали в Лавре, охарактеризовав это как "плевок в душу миллионов верующих". В своих высказываниях Арестович угрожал деятелям культуры и политики заключением и пообещал, что они будут вынуждены "памятники поставить на место".

Учитывая эти заявления, он подчеркнул, что изменения могут произойти уже через "два-три месяца".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович хочет идти на выборы . Украинский блоггер, военный и политический обозреватель Алексей Арестович заявил о своей готовности принимать участие в выборах в Украине. По его словам, такой шаг снимет все претензии украинцев к нему.

Алексей Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Во время разговора украинский блоггер рассказал, что в будущем планирует принять участие в выборах в Украине.

Политический обозреватель также рассказал о своем отношении к Путину. По словам Арестовича, российский диктатор является его противником, которому он при необходимости будет улыбаться и пожимать руку.



