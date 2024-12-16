logo

BTC/USD

103248.96

ETH/USD

3883.13

LTC/USD

117.39

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ждать осталось недолго: Арестович снова уходит в президенты
commentss НОВОСТИ Все новости

Ждать осталось недолго: Арестович снова уходит в президенты

Алексей Арестович уже рассказал о своем "первом указе"

сегодня, 00:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Украинский блоггер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович снова заявил о намерении попасть к власти, и, судя по его словам, это может произойти уже в ближайшее время. В своих постах в Facebook он отметил, что ждать осталось "два-три месяца плюс-минус".

Ждать осталось недолго: Арестович снова уходит в президенты

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Арестович также заявил о своих планах распустить Украинский институт национальной памяти, занимающийся сохранением исторического наследия Украины. Эту инициативу он назвал первым указом в случае прихода к власти.

Кроме того, он затронул вопрос о новом выпуске кулинарного шоу Евгения Клопотенко, которое снимали в Лавре, охарактеризовав это как "плевок в душу миллионов верующих". В своих высказываниях Арестович угрожал деятелям культуры и политики заключением и пообещал, что они будут вынуждены "памятники поставить на место".

Учитывая эти заявления, он подчеркнул, что изменения могут произойти уже через "два-три месяца".

Ждать осталось недолго: Арестович снова уходит в президенты - фото 2
Ждать осталось недолго: Арестович снова уходит в президенты - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович хочет идти на выборы . Украинский блоггер, военный и политический обозреватель Алексей Арестович заявил о своей готовности принимать участие в выборах в Украине. По его словам, такой шаг снимет все претензии украинцев к нему.

Алексей Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Во время разговора украинский блоггер рассказал, что в будущем планирует принять участие в выборах в Украине.

Политический обозреватель также рассказал о своем отношении к Путину. По словам Арестовича, российский диктатор является его противником, которому он при необходимости будет улыбаться и пожимать руку.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02Ran5XCjrAkYhTD8WK4wsbwSkvRbrSrU2cPyMzkTsRPiYuUGZQWcZR8LawzGQZNrhl
Теги:

Новости

Все новости