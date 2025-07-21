Администрация Дональда Трампа, несмотря на усилия, пока не достигла прорыва. Предыдущий раунд переговоров в прошлом месяце завершился договоренностью только о передаче тел погибших. В Киеве это воспринимают как сигнал, что идея "остановить войну за 24 часа", которую Трамп активно продвигал во время избирательной кампании, не выдерживает столкновения с реальностью. Напротив, именно в период его посредничества Россия активизировала ракетные удары и усилила наступление на востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The New York Times.

Переговоры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, несмотря на это Украина использовала переговоры, чтобы избежать давления со стороны США: согласившись на условия прекращения огня и распределения будущих доходов от природных ресурсов, Киев получил гарантии поставки ПВО и поддержку западных партнеров. Соглашение предусматривает, что союзники передают Украине вооружение, а замену закупают у США.

Ожидается, что новая партия комплексов Patriot прибудет из Германии. Еще семь стран НАТО готовятся последовать примеру Берлина. Это должно стать фактором, который заставит Россию не откладывать ответ, ведь улучшенная система ПВО Украины уменьшает ее уязвимость к ракетным атакам.

В то же время, в США все больше сомнений в целесообразности 50-дневного дедлайна. Даже союзники Трампа признают, что бездействие Москвы на этом этапе снова может свести все усилия на нет.

Авторы публикации обращают внимание, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет перевести вопрос войны в Украине в дипломатическое русло и быстро ее закончить.

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