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Ждали 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт объяснил, почему Кремль медлил

Путин готовился к убийству предводителя ППК "Вагнера", убежден эксперт

24 августа 2023, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Хозяин Кремля Владимир Путин два месяца ждал, чтобы избавиться от руководителя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. Диктатор не решился уничтожить его сразу после вооруженного мятежа, потому что опасался беспорядков наемников Пригожина.

Ждали 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт объяснил, почему Кремль медлил

Путин и Пригожин (фото из открытых источников)

Хозяин Кремля приложил усилия, чтобы через два месяца переместить в разные места вагнеровцев. Эту версию озвучил эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отвечая на вопрос " Главреда"


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"Ему нужно было канализировать всю эту историю. Большая часть "вагнеровцев" переместилась в Беларусь. Им поставили задачу – заниматься Польшей, Латвией и Литвой, провоцировать ситуацию. Часть представителей ЧВК уже вывезли в Африку, то есть их рассредоточили. Путин готовился к этому, потому что если бы он сразу уничтожил Пригожина, могли подняться волнения среди "вагнеровцев", – рассказал Клочок.

Поэтому многие "пригожинцы" подписывали контракты с российским оборонным ведомством, потому что некоторые получили поблажки, других держали под контролем, и так тихонько Путин добрался до своего замысла — уничтожить командиров ППК "Вагнер", считает эксперт.

Он добавил: существует таки не правильное мнение, будто "зеки" могут сохранять идеологическую преданность. На самом деле, это не так. Ведь военная компания "Вагнер" – это только деньги, а от идей наемники далековато.

И хотя Пригожин якобы и проявлял какие-то политические амбиции, но я, откровенно говоря, сомневаюсь, что именно это было его конечной целью. Скорее всего, он хотел получить новые финансовые потоки, а те, кто его использовал, думали о власти. Не исключаю, что сейчас эту ситуацию могут использовать, чтобы добиться власти. А как оно будет дальше — будем видеть", — высказывает предположение политический эксперт.

Еще Клочок добавил, что такая ситуация выгодна кремлевскому диктатору. Путин пошел ва-банк и по его приказу уничтожено командование ЧВК "Вагнера", и это провокация для тех, кто бросает ему вызов. Такие храбрецы в РФ еще есть, завершил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о катастрофе самолета Пригожина.

По мнению эксперта по сектору обороны и безопасности Олега Старикова. По словам Олега Старикова, он как контрразведчик видит, что "бунтом Пригожина" по сути была проведена определенная комбинация по обнаружению скрытой агентуры, работающей на западные спецслужбы. И своей цели это, похоже, добилось.



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Источник: https://glavred.net/world/putin-zhdal-2-mesyaca-chtoby-ubit-prigozhina-ekspert-nazval-prichinu-promedleniya-10495423.html
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