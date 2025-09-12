Россия стремится захватить Донбасс не через идею так называемого "русского мира" и русскоязычного населения, а исключительно с целью контроля над богатыми залежями полезных ископаемых.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом в интервью Главреду заявил военно-политический эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Ожесточенные бои в Покровском районе связаны прежде всего с попытками оккупантов взять под контроль месторождения минералов. В поселке Шевченко сосредоточены самые большие залежи лития в Европе, а в Котлином — крупнейшее в Европе месторождение коксующегося угля. Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. в Украине может сократиться с 6,5 миллиона до 2,5 миллиона тонн в год.

Он также подчеркнул, что сейчас оккупанты пытаются прорваться в Славянск.

"Там сосредоточены одни из самых больших залежей сланцевого газа. Их запасы настолько значительны, что в случае разработки можно говорить об энергетической независимости Украины. Россия стремится политически остановить возможную добычу газа, ведь украинская энергетическая независимость означает фактическое завершение влияния России на Украину", — добавил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин допустил серьезную стратегическую ошибку , которая может иметь далеко идущие последствия для региона. Как отмечает известный политический эксперт Виктор Андрусов, недавний инцидент с проникшими на территорию Польши — страны НАТО беспилотниками стал веским поводом для альянса рассмотреть введение бесполетной зоны над Украиной. Это событие фактически вывело конфликт за пределы Украины и создало беспрецедентную угрозу странам-членам НАТО.

По мнению эксперта, ответ Альянса на подобную провокацию абсолютно логичен и обоснован вопросам безопасности. Путин своими действиями, по сути, сам предоставил НАТО все основания принять более решительные меры, ведь звучавшие ранее угрозы потеряли смысл — агрессия уже стала фактом. Следовательно, блок НАТО получил дополнительный аргумент, чтобы усилить защиту своих границ и увеличить поддержку Украины.

