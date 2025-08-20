logo

Зеленскому придется встретиться с Путиным: раскрыта шокирующая причина и сроки

Вениславский подчеркнул, что Украине сейчас нужно пересмотреть порядок действий в переговорах, который навязывает Путин.

Прямой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не избежать, если действительно есть цель завершить войну. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, в эфире "Radio NV".

Зеленскому придется встретиться с Путиным: раскрыта шокирующая причина и сроки

Фото: из открытых источников

Он отметил, что дипломатические процессы вступают в новую фазу, и Европа также должна активнее включиться в переговоры с Россией. По его словам, участие европейских лидеров в недавней встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне говорит о готовности ЕС присутствовать на переговорах между Киевом и Москвой.

Вениславский также объяснил, почему в Украине появилась готовность говорить о прямых переговорах с Кремлем.

"Мы тоже реалисты. Мы видим, как меняется международная реакция на войну, как наши партнеры все больше склоняются к мнению, что кровопролитие нужно остановить. Поэтому сейчас нужно определить наиболее уместные шаги на этом этапе войны… Эта встреча неизбежна, как бы мы ни относились к режиму РФ", — заявил депутат.

Относительно указа Зеленского, запрещающего прямые переговоры с Путиным, Вениславский подчеркнул, что его отмена пока не необходима:

"Он президент, и действует в соответствии с Конституцией. Даже если указ имел эмоционально-психологическую подоплеку, он не является препятствием для предстоящей встречи", — пояснил он.

Нардеп также обратил внимание на изменение риторики со стороны Кремля. Хотя ранее Путин утверждал, что не признает Зеленского легитимным, сейчас эта позиция отходит на второй план.

"Я убежден, что встреча точно не состоится в Москве. Она должна пройти на нейтральной территории, не поддерживающей агрессию РФ. И я думаю, что эта встреча состоится в очень сжатые сроки — до конца месяца", — предположил Вениславский.

Как уже писали "Комментарии", пока президент Украины Владимир Зеленский проводит встречи в Белом доме, а Дональд Трамп уверяет, что Украина получит "очень надежную защиту", на линии фронта настроения совсем другие.



