Зеленскому предстоит неожиданная опасность на встрече с Путиным: озвучен тревожный прогноз

Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что ожидать прорыва в вопросе завершения войны от встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не стоит.

Фото: из открытых источников

Фесенко объяснил, что идея такого формата переговоров принадлежит именно украинскому президенту, выступающему за участие третьей стороны в переговорах — например, президенту США Дональду Трампу. По словам эксперта, подобное участие стороннего модератора является ключевым условием для того, чтобы переговоры вообще состоялись и имели шанс на результат.

"Для реальных переговоров такое присутствие необходимо", — отметил политолог.

При этом он добавил, что, хотя Трамп и согласился на роль посредника, со стороны Путина эта инициатива может иметь скрытый подтекст. В частности, она может оказаться "ловушкой" — попыткой Москвы затянуть переговорный процесс или спровоцировать новый кризис.

Фесенко также предупредил о возможных трудностях с организацией встречи, включая вероятные ультиматумы со стороны Кремля, которые будут предусматривать условия, абсолютно неприемлемые для украинской стороны.

Политолог отметил, что даже если встреча таки состоится, она будет носить очень сложный характер.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года идет кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее", — подчеркнул Фесенко.

