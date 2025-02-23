"Зеленскому нет места в Новой Украине": Арестович знает, о чем договорились США и РФ

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Кречмаровская Наталия
Достижение мира в Украине, по мнению бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, будет не через силу, а через экономику. В своем Telegram-канале он написал, что все нижеизложенное уже решено, вскоре объявят:
Фото из открытых источников
Будет сформирован Фонд восстановления Украины, акционерами которого станут США, РФ и КНР. Предполагается долевое участие сторон: США – 40%, РФ – 40%, КНР – 20%.
В дальнейшем этот Фонд получит 350 млрд от РФ (замороженные активы), а США считают, что 350 они уже дали (именно эту цифру назвал Трамп).
Но это еще не всё.
В дальнейшем к этому Фонду США прибавят еще 350 млрд (под залог инвестиций в добычу минералов, инфраструктуры и т.д. – это деньги, которые Трамп хочет дать заработать Украине) и Китай – около 200, королевские династии Персидского залива и другие желающие.
Всего Фонд должен будет достичь 1 трлн долларов.
По словам, те, кто захочет участвовать в судьбе Украины, тех же британцев — будут просто приглашать принять участие в Фонде и доля участия будет коррелироваться с размером участия.
Арестович отмечает, что из Украины принято решение сделать свободную экономическую зону, зону экономического сотрудничества разных наций и рост без войн.
Бывший советник убежден, что этот триллион инвестиций – лучшая гарантия от новой агрессии, никто не полезет на американские и китайские общие проекты.
Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", объяснил, на что готов обменять президентский пост.
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