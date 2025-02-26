Зеленскому категорически не советуют лететь в США: там ему готовят ловушку

Президент Владимир Зеленский должен вылететь в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах. При этом отдельные эксперты отмечают, что текст обновленного соглашения уже, якобы, лучше предыдущего. Впрочем, как отмечает политолог Владимир Горбач, все же есть нюанс, который находится вне текста самого соглашения.

Владимир Зеленский

Эксперт отмечает, что президент США Дональд Трамп активно практикует в своей коммуникации ложь. И независимо от того, на какую сумму на самом деле США оказали помощь Украине, он последовательно повторяет о 350 млрд долларов.

Горбач считает, что существует очень большая вероятность, что после подписания любого документа с Украиной Трамп будет заявлять не то, что в нем написано, и ссылаться на совместное фото с Зеленским. При этом политолог назвал американского президента мошенником и кидалой.

"С таким априори нельзя иметь никаких дел, тем более что подписывать. Поэтому я бы не советовал президенту Зеленскому сейчас ехать в Вашингтон. Там его ждет ловушка. Его и Украину. Этот договор или меморандум привяжут к "Стамбульскому соглашению", о чем уже сказал спецпредставитель Трампа Стив Виткоф как "основа для урегулирования", — подчеркнул Горбач.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день это базовый сценарий так называемого пакта Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Ловушка мира с позиции силы, но силы России, которую она имела в марте 2022 года. Это максимально невыгодное время для визита в Вашингтон", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты по состоянию на данный момент отгрузили помощь Украине на сумму в 26.9 млрд., сообщил военный Игорь Луценко, ознакомившись с документами. По его словам, это составляет около 13,4% расходов Украины на оборону в среднем за три года.



