Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из командных пунктов в Сумской области и заслушал доклад о действиях армии РФ на этом направлении.

РФ наступает на Сумскую область. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский встретился с командующим одним из командных пунктов Сумской области. Ему доложили о том, как идет Курская операция. Также отчитались об оперативной ситуации на этом участке фронта. Украинские воины продолжают удерживать буферную зону на территории РФ, чтобы не допустить наступления на Сумщину.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы эффективности бригад на фронте, их потребности, использование беспилотников и РЭБ, а также способы борьбы с вражескими дронами. Глава государства также пообщался с военнослужащими и вручил им ордена Богдана Хмельницкого III степени и Даниила Галицкого.

"Спасибо за все направление, которое мы называем Курск. За защиту нашей Сумщины, Харьковщины. Это очень важные шаги и очень важная операция. Все ваши действия очень важны. Спасибо за эти месяцы выдержки, за реальный героизм – ваш и ваших собратьев. Спасибо за службу", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Украине необходимо прийти к согласию, поскольку ни одна сторона не получит желаемого, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог. Спецпредставитель заявил, что Дональд Трамп может заняться российскими активами, если не удастся заключить мир. "Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру незаконной нефти. 70% российской нефти идет через Балтику. но на самом деле это можно прекратить", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское военное командование решило отказаться от эвакуации своих раненых солдат в Запорожской области, сообщило партизанское движение "Атеш". Агент "Атеш" из числа военнослужащих 70-го полка ВС РФ сообщил, что командование приняло решение отказаться от эвакуации раненых солдат. В движении отметили, что оккупанты в Запорожской области все чаще используют тактику малых групп без применения техники, поэтому в случае ранения никто не выезжает для осуществления эвакуации.