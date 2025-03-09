Зеленского жестко раскритиковали из-за мобилизации: громкое заявление Третьей штурмовой бригады

Вместо того чтобы снижать возраст для мобилизации, следует сосредоточить внимание на надлежащей подготовке военных, правильной мотивации и проведении комплексных реформ в мобилизационной системе. Такое мнение высказал командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, позывный Мося.

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

В интервью ТСН он отметил, что уменьшение мобилизационного возраста не является эффективным способом решения проблемы пополнения армии.

"Я против этого подхода, ведь нам нужны люди старше 25 лет. Это не большой возраст — 25, 30, 35 лет — это мужчины, имеющие жизненный опыт, хорошо физически подготовленные и способные выполнять боевые задачи", — считает он.

Командир также подчеркнул, что, по его мнению, мобилизация потерпела неудачу.

"Мобилизация провалена, и это не только из-за скандалов с ТЦК, но и из-за отсутствия четкой государственной идеологии. Люди не понимают, почему они должны идти на войну", — добавил он.

Особо важными он считает проблемы, связанные с низким уровнем подготовки в учебных центрах и нехваткой опытных командиров в некоторых подразделениях, что еще больше усугубляет ситуацию.

"У нас хорошо развитая система "сарафанного радио", и когда солдат возвращается после недостаточной подготовки, это демотивирует других", — отметил военный.

5 марта президент Владимир Зеленский подписал закон, продолжающий мобилизацию в Украине еще на 90 дней, до 9 мая 2025 года. Также было продлено военное положение на тот же срок.

Министерство обороны запустило инициативу "Контракт 18-24", разрешающую украинцам в возрасте от 18 до 24 лет добровольно подписать контракт с Силами обороны. В рамках этой программы государство предлагает ряд льгот, в частности контракт на 1 000 000 грн (200 000 грн выплатят сразу после подписания контракта, а 800 000 грн — двумя частями в течение его действия), зарплату в размере 120 тысяч грн в месяц плюс боевые выплаты, право выезда.

Напомним, как уже писали "Комментарии", Верховная Рада готовит законопроект, предлагающий ставить подростков на военный учет с 14 лет. Этот шаг, хотя и вызывает споры, необходим для обеспечения национальной безопасности в условиях войны, считают авторы инициативы