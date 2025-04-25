Зеленского высмеяло издание Charlie Hebdo: что известно (ФОТО)

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском – снова распространяют якобы обложку Charlie Hebdo. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили ситуацию.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что информация о том, что издание Charlie Hebdo изобразило Зеленского, который якобы вместо Папы Франциска выпрашивает деньги для Украины, неправдивая. В Центре отметили, что такую обложку распространяют прокремлевские Telegram-каналы.

"На самом деле: это — очередная российская подделка. Такой обложки Charlie Hebdo не публиковал — ее нет на официальном сайте издания. Последний выпуск вышел 23 апреля и имеет серийный номер N°1709. В фейковой карикатуре указан №1710", — разоблачили российский фейк в Центре стратегических коммуникаций и безопасности .









Аналитики отметили, что россияне не в первый раз делают вбросы с поддельными обложками западных журналов, в частности, Charlie Hebdo. Ранее они распространяли ложную информацию о том, что издание высмеяло украинскую Формулу мира, рассказало об украинском оружии в руках боевиков ХАМАС и насмехалось над Зеленским на открытии Нотр-Дама.

“Цель таких фейков – дискредитировать украинские власти и закрепить нарратив, что Запад “устал от Украины”, — подчеркнули в Центре.

Напомним, что вместо переговоров, как писал портал "Комментарии", Москва транслирует "предательство" Владимира Зеленского.

Президент Украины недавно предупредил, что российские пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что война будет продолжаться и дальше. В России придумали фейк о том, что Зеленский якобы предал своего деда.



