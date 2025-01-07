Зеленского подвергли критике за обсуждение мира со всем, кроме украинцев: детали

Президент Украины Владимир Зеленский, прежде всего, должен обсуждать вопросы переговоров с Россией с украинским народом, а уже потом озвучивать свою позицию в интервью для иностранных медиа, об этом в комментарии телеканалу юа.тв сказал политолог Виталий Кулик.

Владимир Зеленский

По его словам, Украина настаивает на возвращении своих территорий в пределах 1991 года. Однако, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, такая позиция выглядит нереалистичной. Он предлагает так называемый реалистичный подход к вопросу Крыма, Донбасса и других временно оккупированных территорий. Правда, подробности этого подхода пока остаются неизвестными, подчеркнул эксперт.

Кроме того, он напомнил, что подобные настроения среди европейских политиков возникали и ранее. В то же время, Эммануэль Макрон неоднократно демонстрировал поддержку Украины, выступая за предоставление дальнобойного оружия, возможность его применения, а также за вступление Украины в НАТО. Поэтому, по его мнению, Украина должна спокойно реагировать на подобные заявления французского президента.

"Нужно относиться спокойно к любым заявлениям, поскольку сами переговоры еще не начались. Поэтому их рамка не очерчена. Поэтому мы не можем говорить об уступках сторон и позициях, с которыми мы будем входить в эти переговоры. Украине нужно подчеркивать свою позицию и делать ее единой. Все представители Украины, по крайней мере, те, которые озвучивают точку зрения, должны озвучивать одну и ту же версию по переговорам с РФ", — отметил Кулик.

По его словам, позиция должна быть озвучена одним голосом и артикулирована сначала украинскому обществу, а затем иностранным представителям.

"Нужно говорить с украинцами о переговорах, а уже потом давать иностранным журналистам интервью. А у нас все происходит наоборот. Президент предпочитает общение с западными журналистами. А мы уже от западных СМИ узнаем ту или иную инициативу Зеленского, особенно в части переговорного процесса. А этого не должно быть. Сначала должна проводиться дискуссия в Украине, с украинцами, а уже потом озвучивать позиции международного сообщества", — подытожил политолог.

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