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Кречмаровская Наталия
Во вторник в Эр-Рияде состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Цель встречи – обсуждение путей прекращения войны. При этом представители из Киева не были на встрече, что усугубляет обеспокоенность по поводу быстрого продвижения соглашения через голову Украины, пишет издание Bloomberg.
Фото портал "Комментарии"
При этом президент Украины Владимир Зеленский неожиданно отменил свой визит в Саудовскую Аравию, где его должны были проинформировать о результатах переговоров между США и Россией по поводу будущего его страны.
Принц Мухаммед хотел, чтобы Зеленский был представлен на переговорах, но как американцы, так и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев. Об этом сообщил изданию лицо, знающее о подготовке к встрече в Саудовской Аравии.
Бывший комик, пишет Bloomberg, использовал свой дар общения, чтобы поддерживать украинское сопротивление России в течение трех лет худшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, и он сплотил на своей стороне большую часть мирового сообщества.
Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", прокомментировал переговоры между США и РФ.
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