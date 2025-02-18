Зеленского отстранили от переговоров: чем может обернуться дипломатическое пренебрежение

Во вторник в Эр-Рияде состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Цель встречи – обсуждение путей прекращения войны. При этом представители из Киева не были на встрече, что усугубляет обеспокоенность по поводу быстрого продвижения соглашения через голову Украины, пишет издание Bloomberg.

Фото портал "Комментарии"

При этом президент Украины Владимир Зеленский неожиданно отменил свой визит в Саудовскую Аравию, где его должны были проинформировать о результатах переговоров между США и Россией по поводу будущего его страны.

"Тот факт, что лидера, которого славят во всем мире за то, что он бросил вызов российскому вторжению в феврале 2022 года, сводится к тому, чтобы спросить посредника о переговорах, которые могут повлиять на выживание его нации, подчеркивает сейсмические изменения в дипломатии США после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе", — пишет издание.

Принц Мухаммед хотел, чтобы Зеленский был представлен на переговорах, но как американцы, так и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев. Об этом сообщил изданию лицо, знающее о подготовке к встрече в Саудовской Аравии.

“Предшественник Рубио в должности главного дипломата США Энтони Блинкен четко дал понять, насколько серьезным может быть это дипломатическое пренебрежение, своими соображениями о том, какими высокими ставками разворачиваются переговоры на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году. "Если вас нет за столом международной системы, – заметил тогдашний госсекретарь, – вы будете в меню", — пишет издание.

Бывший комик, пишет Bloomberg, использовал свой дар общения, чтобы поддерживать украинское сопротивление России в течение трех лет худшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, и он сплотил на своей стороне большую часть мирового сообщества.

"Сейчас он сталкивается, пожалуй, с самым большим вызовом — избежать дележа между Трампом и Путиным, который может поставить Украину перед жестоким выбором: проглотить неприемлемое соглашение или бороться дальше без поддержки США", — отмечает издание.

Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", прокомментировал переговоры между США и РФ.