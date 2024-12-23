Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью западным медиа предположил, что "горячая фаза войны" может прекратиться, если Украина вступит в НАТО. Он пояснил, что земли, контролирующие российские силы, могут быть возвращены позже "дипломатическим путем".

Фото портал "Комментарии"

"Эти комментарии ознаменовали его ярчайшее признание того, что Киев рассмотрит по крайней мере временную уступку территории", — отмечает издание The Washington Post.

По данным издания, дипломаты НАТО заявили, что приглашение в западный военный блок остается отдаленной перспективой из-за опасений и политической неопределенности в государствах-членах, являющихся союзниками Украины, включая Соединенные Штаты и Германию, и отрицания других членов, таких как дружественная к Кремлю Венгрия.

Как сообщает издание, высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что Зеленский не может отказаться от требования западных гарантий безопасности, несмотря на нежелание ключевых союзников.

“С украинской точки зрения вполне логично поднимать этот вопрос, потому что, конечно, если вы украинец, то единственной гарантией безопасности, которой вы действительно цените, является членство в НАТО. Поэтому он сделает все, чтобы протолкнуть это. Нельзя винить парня в этом", – цитирует дипломата издание.

Напомним, что Зеленский заявил о большей готовности к переговорам о прекращении войны — это серьезное изменение для украинского лидера, который давно поклялся "бороться за каждую пядь земли своей страны".

Эти изменения, как пишет портал "Комментарии", свидетельствуют о значительных изменениях — вероятно, Зеленский хочет больше соответствовать ударению Трампа на прекращении конфликта.