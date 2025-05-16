Зеленский зря приезжал в Стамбул: какую отмашку может дать Путин, чтобы его унизить

Финт кремлевского диктатора Владимира Путина с переговорами в Стамбуле означает только одно – он не рискует рвать диалог с Дональдом Трампом, однако пытается отодвинуть его все дальше от процесса, чтобы затянуть начало реального диалога к осени. Это ему нужно, чтобы улучшить свои позиции на переговорах. В этом убежден политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Зеленский и Путин

По его словам, Путину это позволили, потому что подлинного давления на него и не было.

Голобуцкий говорит, что Украине так или иначе придется дождаться попыток контактов с российской делегацией 16 мая. Однако, добавляет он, тот же Трамп априори не считает, что это даст какой-то результат. Ибо есть жесткая и однозначная позиция Трампа: договориться даже только о прекращении огня может только сам Трамп лично с Путиным, ни один другой формат при чьем угодно другом посредничестве не сработает.

Поэтому эксперт дает 10-20% на то, что украинская и российская группы низкого уровня встретятся, обсудят как максимум какие-то текущие технические вопросы (например, очередной обмен пленными, возможно, с привлечением нового папы, которому только что передали украинские списки).

"Потом Путин даст отмашку на прекращение огня без встречи с Зеленским. Чисто чтобы подчеркнуть, что Зеленский зря приезжал в Стамбул и рассчитывал на личный диалог с Путиным. Он Путину для принятия решений не нужен, Путин не считает его реальным переговорщиком", – говорит Голобуцкий.

Однако, по его словам, это маловероятный вариант, хоть и возможный.

Но, добавляет эксперт, пребывание на одной Мединской территории с делегацией, Виткоффа и Келлога все же делает возможным диалог на этом уровне.

И попытку подготовить договоренности о прекращении огня для "триумфа Трампа-миротворца". Ибо, конечно, Трамп с Путиным не будет вести никаких переговоров в классическом понимании. Он как бы торжественно обозначит фиксацию заранее подготовленных условий и обязательств. И вот какую часть этого могут начать готовить на уровне помощников президентов", — отметил Голобуцкий.

Поскольку Белый дом уже обозначил "скорую встречу Трампа с Путиным" — вполне возможно, что какие-то предварительные договоренности американской и российской сторон действительно запланированы именно на 16 мая, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин выставил Трампа полнейшим дураком.



