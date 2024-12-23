Зеленский значительно изменил риторику по поводу войны: какую цель выбрала команда президента

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Кречмаровская Наталия
После избрания Дональда Трампа президентом США разговоры о скором завершении войны звучат все громче. Команда Трампа планирует быстрые и, возможно, радикальные решения. Сменил риторику по завершению войны и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет издание The Washington Post.
Отмечается, что Зеленский заявил о большей готовности к переговорам о прекращении войны — это серьезное изменение для украинского лидера, давно поклявшегося "бороться за каждую пядь земли своей страны".
По данным издания, изменение риторики Зеленского — то, что заметили украинские и западные официальные лица — возможно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и новой администрацией США, подвергшей сомнению будущую помощь Киеву.
"Официальные лица и аналитики сказали, что изменение тона Зеленского, вероятно, является попыткой больше соответствовать ударению Трампа на прекращении конфликта. Но украинский лидер тоже пытается убедиться, что его страна не останется с пустыми руками”, — пишет издание.
Администрация Зеленского "понимает, что все изменится" при Трампе, сказал бывший посол США в России, который вместе с украинскими официальными лицами возглавляет Международную рабочую группу по российским санкциям, Майкл Макфол.
Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что они начинают верить, что война действительно может закончиться в следующем году, поскольку разговоры о мирном соглашении участились после избрания Трампа. Но если бы не все внезапные публичные разговоры о мирном урегулировании, "я бы не поверил, что мы приблизились к переговорам", — сказал чиновник. "Я просто не думаю, что с Путиным можно договориться".
Напомним, что Фицо, как писал портал "Комментарии", рассказал о тайном и абсурдном предложении Зеленского.
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