После избрания Дональда Трампа президентом США разговоры о скором завершении войны звучат все громче. Команда Трампа планирует быстрые и, возможно, радикальные решения. Сменил риторику по завершению войны и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что Зеленский заявил о большей готовности к переговорам о прекращении войны — это серьезное изменение для украинского лидера, давно поклявшегося "бороться за каждую пядь земли своей страны".

"Зеленский теперь отмечает необходимость долгосрочной безопасности, а не немедленного возвращения территории", — говорится в сообщении.

По данным издания, изменение риторики Зеленского — то, что заметили украинские и западные официальные лица — возможно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и новой администрацией США, подвергшей сомнению будущую помощь Киеву.

"Официальные лица и аналитики сказали, что изменение тона Зеленского, вероятно, является попыткой больше соответствовать ударению Трампа на прекращении конфликта. Но украинский лидер тоже пытается убедиться, что его страна не останется с пустыми руками”, — пишет издание.

Администрация Зеленского "понимает, что все изменится" при Трампе, сказал бывший посол США в России, который вместе с украинскими официальными лицами возглавляет Международную рабочую группу по российским санкциям, Майкл Макфол.

"Я думаю, что для Зеленского это освобождает его от его замкнутой позиции, что они собирались воевать до границ 1991 года, несмотря ни на что. Теперь он может сказать: "Ну, я бы хотел это сделать, но Трамп пришел, и все изменилось", — объяснил Макфол.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что они начинают верить, что война действительно может закончиться в следующем году, поскольку разговоры о мирном соглашении участились после избрания Трампа. Но если бы не все внезапные публичные разговоры о мирном урегулировании, "я бы не поверил, что мы приблизились к переговорам", — сказал чиновник. "Я просто не думаю, что с Путиным можно договориться".

Напомним, что Фицо, как писал портал "Комментарии", рассказал о тайном и абсурдном предложении Зеленского.



