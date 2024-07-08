Зеленский жестко прокомментировал "миротворческую миссию" Орбана и его заявления о мире

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что между Украиной и российским агрессором возможны только посреднические усилия сильных мировых держав, способных вынудить Путина прекратить войну. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский спросил, видит ли он в роли посредника между Киевом и Москвой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в июле под лозунгом "миротворческой миссии" посетил Украину, Россию и Китай.

"Что касается премьер-министра Орбана, он был в Киеве, после этого улетел в Москву. Я не знал о том, что он летит в Москву, это его независимый выбор. Что касается того, может ли он быть посредником..." Нет никакого посредничества между Россией и Украиной", – подчеркнул президент.

Он добавил, что посредниками могут быть только "серьезные сильные союзы" или даже весь мир, который может вынудить Россию остановить войну.

"Это не о посредничестве, это о возможностях. У тебя должна быть экономика, влияющая на Россию, или РФ и Путин зависят от этого. Или у тебя – очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты – такая страна, и Китай, и Евросоюз (не какая-то одна страна ЕС, а весь Евросоюз) Это может быть такая посредническая миссия. как остановить Путина. Для этого нужно объединить все усилия, потому что он не уважает слабых", — отметил президент Украины.

По его словам, даже если кремлевский диктатор встречается с представителем какого-либо государства, это вовсе не означает, что он намерен закончить войну.

"Он хочет продемонстрировать какие-то шаги, но за этой демонстрацией у него всегда идет кровавая демонстрация, как сегодня утром в Украине", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан объяснил отказ Путина остановить войну. Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение о перемирии в Украине, поскольку считает, что этим моментом точно воспользуется украинская армия. Об этом в интервью "BILD" заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.