На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский по результатам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

Зеленский заявил об ответе Путину на удары по Киеву

По состоянию на данный момент известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Младшей девочке не исполнилось и трех лет. Всего в ночь на 28 августа россияне убили 23 человека в Киеве.

" До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь. Я благодарю спасателей, полицейских, врачей и медсестер, все коммунальные и экстренные службі, каждого, кто задействован в помощи людям ", – подчеркнул президент и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Владимир Зеленский также отметил, что Россия должна отвечать за этот удар, как и за все остальные удары по нашему государству, по нашим людям и по всем стараниям мира завершить эту войну.

"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, значит мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу ", – заявил президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны РФ заявило, что вчера ночью Вооруженные Силы РФ били исключительно по военным целям.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – заявили во вражеском ведомстве.