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Зеленский заявил об ощутимом прогрессе о размещении иностранного контингента

Переговоры по отправке миротворцев в Украину близят окончание войны.

сегодня, 17:35
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ощутимом прогрессе по размещению контингента иностранных партнеров в Украине. По его словам, появились первые детали, как он может находиться на территории Украины.

Зеленский заявил об ощутимом прогрессе о размещении иностранного контингента

Встреча по миротворцам в Украине

Владимир Зеленский присутствовал на встрече украинских военных и начальников штабов обороны от стран-партнеров, причитавшихся помогать Украине в войне против России. В частности, на переговорах присутствовали генерал Тьери Бюркар из Франции и адмирал Энтони Радакин из Великобритании. По словам президента, состоялось некоторое продвижение по размещению иностранных войск в Украине.

"Прилагаем усилия по безопасности в Украине и надежным гарантиям безопасности. Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнеров", — заявил президент по итогам встречи.

Зеленский добавил, что разговор был нацелен на сильный результат, который поможет окончить войну в Украине.

"Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, какая страна первой пришлет миротворцев. По словам президента, он не может сказать, когда и в каком количестве прибудут миротворцы, однако заверил, что существуют договоренности с союзниками.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал две "красные линии", которые Украина не пересечет на переговорах с Россией.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13791
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