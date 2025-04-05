Зеленский заявил об ощутимом прогрессе о размещении иностранного контингента

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ощутимом прогрессе по размещению контингента иностранных партнеров в Украине. По его словам, появились первые детали, как он может находиться на территории Украины.
Встреча по миротворцам в Украине
Владимир Зеленский присутствовал на встрече украинских военных и начальников штабов обороны от стран-партнеров, причитавшихся помогать Украине в войне против России. В частности, на переговорах присутствовали генерал Тьери Бюркар из Франции и адмирал Энтони Радакин из Великобритании. По словам президента, состоялось некоторое продвижение по размещению иностранных войск в Украине.
Зеленский добавил, что разговор был нацелен на сильный результат, который поможет окончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, какая страна первой пришлет миротворцев. По словам президента, он не может сказать, когда и в каком количестве прибудут миротворцы, однако заверил, что существуют договоренности с союзниками.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал две "красные линии", которые Украина не пересечет на переговорах с Россией.
Новости