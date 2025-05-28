Зеленский заявил об окончании войны до июня 2026 года: что означают его слова

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении войны до июня 2026 года не следует воспринимать как конкретный дедлайн. Речь шла о влиянии на экономику России при внедрении серьезных санкций. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Это не то, что четкий там дедлайн, что именно в июне 26-го война закончится. Война может закончиться в любой момент, если эти санкционные давления будут совсем другого уровня", — подчеркнул Подоляк.

Он пояснил, что президент имел в виду введение санкций, в том числе вторичных – против стран, фактически являющихся финансовыми донорами России и предоставляющих ей возможность получать средства на войну. С другой стороны, отметил Подоляк, речь идет о запретных санкциях в отношении российского нефтяного, газового и ядерного секторов.

"И это все приведет к тому, что Россия просто не сможет финансировать на том уровне, на котором она сегодня финансирует, рекрутинг и милитарные производства. То есть у нее ключевые расходы идут на снаряды, то есть амуницию, на ракеты, дроны и рекрутинг. И соответственно Россия тратит ежегодно на эти цели порядка 150-170 млрд. евро. без такого запретительного типа санкций получает доходность от 450 до 550 млрд долларов/евро", – объяснил советник.

По его мнению, в случае ужесточения санкций Россия потеряет возможность финансировать войну уже в течение 8–12 месяцев.

Подоляк также отметил, что, по словам Зеленского, кроме санкций нужно усилить удары по инфраструктуре РФ. Это, по его мнению, будет способствовать ускорению истощения ресурсной базы врага.

"То есть президент говорит, что как минимум можем ожидать, если сегодня все-таки будет консенсусное решение о давлении на Россию, то как минимум можем ожидать, что есть дедлайн год, например, с точки зрения финансирования войны. Но еще раз подчеркиваю – это не конкретный срок. Это значит, что если только жесткие санкции ввести, то тогда Россия будет обнулена с финансовой".

Он также подчеркнул, что в случае применения дополнительных инструментов давления развитие войны может происходить по другому сценарию.

Ранее президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами выразил надежду на то, что война может завершиться до июня 2026 года. Он также отметил, что к лету следующего года санкции особенно сильно ударят по российской экономике.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ отреагировали на прогноз Зеленского о завершении войны и дали циничный совет. В террористической России отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что боевые действия могут завершиться летом 2026 года.

В частности, российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что без внешней поддержки Украина якобы сможет продержаться в войне против России всего месяц.