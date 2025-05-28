Зеленский заявил об окончании войны до июня 2026 года: что означают его слова

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении войны до июня 2026 года не следует воспринимать как конкретный дедлайн. Речь шла о влиянии на экономику России при внедрении серьезных санкций. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Он пояснил, что президент имел в виду введение санкций, в том числе вторичных – против стран, фактически являющихся финансовыми донорами России и предоставляющих ей возможность получать средства на войну. С другой стороны, отметил Подоляк, речь идет о запретных санкциях в отношении российского нефтяного, газового и ядерного секторов.
По его мнению, в случае ужесточения санкций Россия потеряет возможность финансировать войну уже в течение 8–12 месяцев.
Подоляк также отметил, что, по словам Зеленского, кроме санкций нужно усилить удары по инфраструктуре РФ. Это, по его мнению, будет способствовать ускорению истощения ресурсной базы врага.
Он также подчеркнул, что в случае применения дополнительных инструментов давления развитие войны может происходить по другому сценарию.
Ранее президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами выразил надежду на то, что война может завершиться до июня 2026 года. Он также отметил, что к лету следующего года санкции особенно сильно ударят по российской экономике.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ отреагировали на прогноз Зеленского о завершении войны и дали циничный совет. В террористической России отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что боевые действия могут завершиться летом 2026 года.В частности, российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что без внешней поддержки Украина якобы сможет продержаться в войне против России всего месяц.
Новости