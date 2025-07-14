Зеленский заявил о важных сигналах от Трампа: о чем говорил с Келлогом

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Slava Kot
14 июля специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, состоялся продуктивный разговор относительно совместного производства и закупки оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео со встречей с Китом Келлогом и рассказал, о чем он говорил со спецпредставителем Дональда Трампа. Большинство тем касалось вооружения Украины.
Также были подняты темы санкций против России, а также тех, кто помогает Москве. По словам Зеленского, Россия не хочет останавливать войну, поэтому ее "неадекватные амбиции" следует остановить силой.
Отдельно президент поблагодарил Дональда Трампа, указав, что американский лидер озвучил важные сигналы для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм намекнул о чем может объявить Трамп в специальном заявлении о войне в Украине. По его словам, США могут продавать оружие Украине, а также ввести жесткие санкции против России и других стран, покупающих российскую нефть.
Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о поставках оружия Украине. Появилась реакция Кремля.