Зеленский заявил о создании буферной зоны на фронте: как это работает
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил о создании буферной зоны на фронте: как это работает

Зеленский сообщил, что Украина уже создала буферную зону на фронте, где любая техника врага уничтожается дронами.

9 сентября 2025, 12:15
Автор:
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы уже создали так называемую "буферную зону" на линии фронта, где уничтожается любая вражеская техника. По его словам, современная война отличается от исторических представлений, а новые технологии изменили правила сражения.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В интервью телеканалу ABC Зеленский пояснил, что в разных частях фронта сформированы участки протяженностью от 10 до 20 километров, в которых любое движение техники врага заканчивается ее уничтожением. По словам президента, это своеобразные "зоны смерти", которые можно назвать буферными зонами.

"У нас есть "kill zone" от 10 км до 20 км в разных местах, разных точках между нами. Так что любой танк, или бронированная машина, или мотоцикл, или что-нибудь, что заходит сюда, в эту зону 10 км, все сгорает, все уничтожается дронами. Так что у нас уже есть эта буферная зона. Если они говорят о буферной зоне между нами – это ничего сегодня", — сказал Зеленский.

По его словам, предложения Запада о создании отдельной "буферной зоны" выглядят скорее формальностью, ведь фактически Украина уже реализовала эту концепцию сами по себе. Зеленский также прокомментировал амбиции Кремля по оккупации всей территории Донбасса. По словам президента, заявления Владимира Путина о якобы скором захвате региона не соответствуют реальности.

Напомним, издание Politico ранее сообщало, что Европа рассматривает идею создания 40-километровой буферной зоны на линии фронта. Зеленский отреагировал на эту информацию и указал, что Россия может просто отступить на оккупированной территории и создать буферную зону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, войска каких стран могут зайти в буферную зону после прекращения огня в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на рекордную атаку России и вспомнил обещание Трампа.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15998
