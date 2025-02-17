Зеленский заявил о роли Китая в мирных переговорах по Украине

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп и его администрация значительно ускорили работу над возможным завершением войны в Украине. США и РФ даже планируют провести встречу. В СМИ появляются разные сценарии мирных переговоров и предположения, какие страны должны сидеть за столом.
Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский допустил вариант привлечения КНР к мирным переговорам. По словам Зеленского, за столом переговоров должны быть только те, кто может взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощи, а также остановку агрессии РФ, пишет издание "Интерфакс-Украина".
По словам президента Украины, китайская сторона начала проявлять интерес к давлению на Путина, чтобы закончить войну. Зеленский рассказал, что встреча министров иностранных дел Украины и КНР Сибиги и Ван I была очень важна. Зеленский убежден, что важно вести диалог с руководителями Китая, способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну.
Напомним, что президент Украины, как писал портал "Комментарии", заявил о решении по переговорам с США и РФ.
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