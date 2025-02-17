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Зеленский заявил о роли Китая в мирных переговорах по Украине

Какие страны могут быть за столом мирных переговоров по Украине: Зеленський

17 февраля 2025, 14:29
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп и его администрация значительно ускорили работу над возможным завершением войны в Украине. США и РФ даже планируют провести встречу. В СМИ появляются разные сценарии мирных переговоров и предположения, какие страны должны сидеть за столом.

Зеленский заявил о роли Китая в мирных переговорах по Украине

Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил вариант привлечения КНР к мирным переговорам. По словам Зеленского, за столом переговоров должны быть только те, кто может взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощи, а также остановку агрессии РФ, пишет издание "Интерфакс-Украина".

"По Китаю. Смотрите, мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готов взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", — ответил Зеленский.

По словам президента Украины, китайская сторона начала проявлять интерес к давлению на Путина, чтобы закончить войну. Зеленский рассказал, что встреча министров иностранных дел Украины и КНР Сибиги и Ван I была очень важна. Зеленский убежден, что важно вести диалог с руководителями Китая, способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну.

"Мы не можем быть против того, когда страны, особенно страны Глобального Юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на Россию закончить войну. Поэтому я считаю, что это важная встреча. За этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", — сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины, как писал портал "Комментарии", заявил о решении по переговорам с США и РФ.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1048665.html
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