Зеленский заявил о решении по переговорам с США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности об Украине без участия Украины.

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Об этом Зеленский заявил журналистам, комментируя вопрос о переговорах в Саудовской Аравии между представителями РФ и США, пишет издание "Интерфакс-Украина". По его словам, Украина ничего не знала о переговорах и расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины, как такие, которые не имеют результата.

“И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", – заявил Зеленский.

По его словам, в этих переговорах есть двусторонний трек, "и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы". Зеленский добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали публично говорить".

Зеленский заверил, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится завтра, "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

Среди вопросов, которые планирует обсудить Зеленский – снижение цен на нефть и считает, что это может сделать президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому может уйти снизить цены. Считаю, что наибольший ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он сильнейший в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", — добавил Зеленский.

Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал о плане "Б" для Украины.



