Россия нанесла очередной массированный удар по Украине этой ночью. Всего оккупантами было применено 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о реальном ответе Путину после обстрела

Он отметил, что сейчас все необходимые экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают для ликвидации последствий российского удара. Основные мишени – гражданская инфраструктура, в том числе энергетические объекты, транспортный узел, даже гаражный кооператив и, как уже стало привычным для россиян, жилищный сектор.

"За эту ночь в разных регионах нашей страны повреждены десятки жилых домов. Идет ликвидация пожаров. Очевидно, что это показательные русские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это определенно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", – отметил президент.

По его словам, именно о необходимости сильных мер давления Украина будет говорить с партнерами в эти дни.

"Уже через несколько часов – Дания, саммит Украины – государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером – двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США. Спасибо всем, кто помогает. На каждый российский удар требуется реальный ответ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

