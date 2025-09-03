Рубрики
Россия нанесла очередной массированный удар по Украине этой ночью. Всего оккупантами было применено 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.
Зеленский заявил о реальном ответе Путину после обстрела
Он отметил, что сейчас все необходимые экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают для ликвидации последствий российского удара. Основные мишени – гражданская инфраструктура, в том числе энергетические объекты, транспортный узел, даже гаражный кооператив и, как уже стало привычным для россиян, жилищный сектор.
По его словам, именно о необходимости сильных мер давления Украина будет говорить с партнерами в эти дни.
