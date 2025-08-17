Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы с Путиным: детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Зеленский подчеркнул, что это возможно только в формате трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе сделал ряд заявлений по поводу возможных переговоров с Путиным. По словам Зеленского, Украина может обсудить вопросы территорий.

"Территориальные вопросы могут обсуждаться только лидерами Украины, России во время трехсторонней встречи с США. РФ не показывает, что трехсторонняя встреча состоится", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны реальные переговоры, "и они могут начаться там, где сейчас идет линия фронта".

По словам президента, Путин выдвигает "очень много требований", тогда как Киев настаивает на четких и прозрачных договоренностях, гарантирующих безопасность. В частности, Зеленский подчеркнул, что перед любыми договоренностями необходимо прекращение огня.

"У Путина нет никаких успехов в Донецкой области. За 12 лет он не смог ее захватить", — указал президент имея в виду условия Путина полностью отдать Донецкую область под контроль РФ.

Также Зеленский добавил, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это сильная армия и реальные международные гарантии. В частности, одними из гарантии президент видит вступление Украины в ЕС.

