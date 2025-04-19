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Зеленский заявил о дальнейших действиях Украины: что покажет истинные намерения Путина

Зеленский: Что поможет укрепить доверие к заявлениям Москвы

сегодня, 22:16
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Кречмаровская Наталия

В субботу, 19 апреля, российский лидер Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский согласился установить перемирие, однако выдвинул условие.

Зеленский заявил о дальнейших действиях Украины: что покажет истинные намерения Путина

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Глава Украины напомнил, что Россия уже 39 дней не отвечает на предложение формата полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней. Соединенные Штаты, как отметил Зеленский, сделали это предложение, Украина восприняла его положительно, а вот Россия игнорировала.

"Если сейчас Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продолжить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс”, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что на некоторых участках фронта, как сообщил Главком, продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия.

"Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, народный депутат Украины Алексей Гончаренко, как писал портал "Комментарии", рассказал, почему на самом деле Путин объявил перемирие.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13915
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