Зеленский заявил, на что должна пойти Россия в Стамбуле

В понедельник, 2 июня, должны пройти очередные переговоры по завершению войны. Переговоры запланированы в Стамбуле, о чем заявила российская сторона.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 мая, рассказал, о подготовке к переговорам. По его словам, Украина вместе с партнерами в Европе, и что чрезвычайно важно, с партнерами в США, готовится к новым дипломатическим шагам. Т

"Фактически каждый день мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой. По состоянию на данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас — нет, у Турции — нет, у Соединенных Штатов — также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно", — рассказал о текущей ситуации Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что накануне с Президентом Турции Эрдоганом обсуждал подготовку к очередным переговорам. Зеленский рассказал, что ожидают от России. По его словам, все в мире хотят, чтобы было реальное прекращение огня в Украине и чтобы заработала дипломатия.

"Все хотят, чтобы Россия перестала играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти", — отметил Зеленский.

По убеждению украинского президента, именно этот вопрос должен быть главным на встречах. И, как подчеркнул Зеленский, Украина повестку дня встречи предоставила. Также он выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки будут решительными в вопросе санкций, чтобы помочь миру.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия усилила давление в Сумской области.



