Зеленский заявил, какое решение готовит Путин: нужно действовать

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение прекращения огня, однако не дал однозначного ответа – говорил о всяческих условиях. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию Путина и предположил, к чему следует готовиться.

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По словам Зеленского, все услышали из России предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте.

“Путин фактически готовит отказ по состоянию на данный момент. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, убивать украинцев. И потому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает – не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает возможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции”, – отметил Зеленский в видеообращении.

Президент пояснил, что с американскими и европейскими возможностями реально организовать и обеспечить контроль и верификацию. Также Зеленский подчеркнул, что Украина не ставит условий, которые что-либо усложняют, однако это делает Россия.

“Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – изо дня в день. Сейчас нужно на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и дальше с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию к завершению войны”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что у Зеленского, как писал портал "Комментарии", рассказали о красных линиях для установления мира.



