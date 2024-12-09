Зеленский заявил, какое предложение западных партнеров готов принять

Президент Украины Владимир Зеленский после визита во Францию и встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном рассказал о своем видении получения гарантий безопасности для Украины в вопросе войны с РФ. Зеленский в официальном Telegram-канале прокомментировал предложение Макрона, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

Президент Украины настаивает на получении приглашения в НАТО, поскольку в этом видит самые большие гарантии безопасности. Зеленский планирует пообщаться по этому вопросу с президентом США Джо Байденом.

“Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь к этому ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", – отметил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинском и западном информационном поле все чаще стали звучать мнения о проведении мирных переговоров и прекращении горячей фазы войны. Однако дальше версии разных изданий расходятся. Издание El Mundo, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Киева, сообщает, что Зеленского ждет ссылка.

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