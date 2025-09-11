В Польшу зашла новая версия "зеленых человечков" - Зеленский

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил вторжение "зеленых человечков" в Крым в 2014 году с залетом российских дронов в Польшу 10 сентября. По словам президента, подобные действия России в психологическом плане не отличаются.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом прокомментировал вхождение российских беспилотников на территорию Польши. По его словам, психологически этот случай напоминает действия России в Крыму в 2014 году.
По мнению президента, сегодня вместо российских солдат эту роль исполнили беспилотники РФ.
Как следствие, Зеленский заявил, что Украина предлагает европейским соседям, а также странам-соседям России совместную программу для финансирования и развития дронов-перехватчиков.
Термин "зеленые человечки" касается российских военнослужащих без опознавательных знаков, сыгравших ключевую роль в незаконной оккупации и аннексии украинского Крыма в 2014 году. Это название возникло из-за их военной экипировки, где отсутствовали какие-либо нашивки, шевроны или другие символы, указывающие на их принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации.
