Зеленский заявил о реальной угрозе начала новой мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за планов российского диктатора Владимира Путина расширить агрессию РФ на другие страны, мир оказался под угрозой новой глобальной войны. По его словам, если партеры Украины не будут противостоять российским агрессиям, то ситуация в мире обострится.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью CBS выразил идею о том, что Владимир Путин не остановится на войне в Украине и продолжит военные действия на другие страны.

"Если мы не будем твердо стоять, он (российский диктатор Владимир Путин) продвинется дальше", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что его слова "не просто бесполезные домыслы". Как объясняет Зеленский "угроза реальна" от действий России в будущем, а главной целью Путина остается оккупация независимых стран.

"Конечная цель Путина — возрождение Российской империи и возвращение территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну", — пояснил Зеленский.

По его словам, если начнется глобальная война, в мире не будет безопасного места ни для кого. Поэтому Зеленский призвал партнеров больше поддерживать Украину, которая противостоит агрессии России и планам Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Зеленского в котором он рассказал о планах Путина. Президент считает, что российский диктатор не остановится на войне на Украине и продолжит российскую агрессию на другие страны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о китайских солдатах.