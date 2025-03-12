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Зеленский заявил, что будет с Украиной после войны

Что будет экономическим преимуществом Украины после войны

12 марта 2025, 21:52 comments1436
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Кречмаровская Наталия

Украина во время противостояния российской агрессии совершила технологический прорыв, используя дроны для защиты и обороны страны.

Зеленский заявил, что будет с Украиной после войны

Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о преимуществах Украины после войны.

"Наше украинское производство дронов и постоянная модернизация дронов — это одна из ключевых частей системы сдерживания России, которая нужна для обеспечения безопасности Украины долгосрочно, и это будет наше международное преимущество — то, как мы сможем экспортировать безопасность после этой войны", — отметил глава страны.

По его словам, уже сейчас другие страны проявляют огромный интерес к украинским разработкам, к украинским возможностям, технологическим производствам.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы показали в этой войне, как много могут делать дроны для защиты позиций и сохранения жизни людей, показали, как важно постоянно развивать беспилотную составляющую.

"Конечно, это будет нашим, в том числе, экономическим преимуществом в отношениях с другими партнерами. Но после войны. Сейчас нам нужно значительно увеличивать эффективность применения украинского оружия, и все, что будет достигнуто для украинской безопасности сейчас, будет работать в Украине в течение лет и десятилетий”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, что во время вчерашних переговоров украинская делегация имела контакт с ним, а американская с Трампом. И был поднят вопрос, готова ли украинская сторона идти на шаги по тишине по всей территории, и Украина выразила готовность.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13547
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