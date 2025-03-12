Зеленский заявил, что будет с Украиной после войны

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Кречмаровская Наталия
Украина во время противостояния российской агрессии совершила технологический прорыв, используя дроны для защиты и обороны страны.
Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о преимуществах Украины после войны.
По его словам, уже сейчас другие страны проявляют огромный интерес к украинским разработкам, к украинским возможностям, технологическим производствам.
Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы показали в этой войне, как много могут делать дроны для защиты позиций и сохранения жизни людей, показали, как важно постоянно развивать беспилотную составляющую.
Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, что во время вчерашних переговоров украинская делегация имела контакт с ним, а американская с Трампом. И был поднят вопрос, готова ли украинская сторона идти на шаги по тишине по всей территории, и Украина выразила готовность.
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