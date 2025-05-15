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Зеленский заинтриговал заявлением: какое решение по России Трамп примет ближайшие дни

Президент Украины рассказал, как Трамп может усилить давление на Путина

сегодня, 07:27
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Кравцев Сергей

Как только президент США Дональд Трамп окончательно поймет, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, он примет болезненное для россиян решение о введении новых санкций. Такое мнение в интервью изданию Spiegel высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заинтриговал заявлением: какое решение по России Трамп примет ближайшие дни

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Трамп должен убедиться, что Путин лжет. И мы должны подойти к этому вопросу разумно и показать, что не мы тормозим эти процессы. И именно поэтому я делаю то, что делаю, несомненно, ради Украины, но также и для того, чтобы другие страны — не только Соединенные Штаты — увидели, что Путин этого не хочет. Потому что, если они об этом узнают, то можно ожидать давления с разных сторон. Мы ожидаем пакет санкций от США. Я считаю, что это сильно и очень опасно для россиян", — сказал Зеленский.

При этом глава украинского государства придерживается мнения, что Трамп не против введения новых санкций против Москвы. подтверждением этого есть то, что в Конгрессе США, где большинство как раз у Республиканской партии, уже есть политическая воля проголосовать по этому вопросу.

По словам Зеленского, американцы близки к принятию санкций и в ближайшие несколько дней состоятся консультации, в ходе которых европейцам будет дано подробное объяснение сути американских санкций.

Отметим, издание "Sky News" сообщило, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле. 

Также вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/wolodymyr-selenskyj-im-interview-mir-scheint-putin-hat-angst-a-0aabd0c2-6ee3-4297-a7a5-e5cb447ae0e1
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