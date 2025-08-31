Зеленский заинтриговал заявлением: что приготовила Украина для России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает войну, поэтому Украина должна активно отвечать на кровавые действия Москвы. По словам Зеленского, Украина уже запланировала новые удары вглубь территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Прежде всего о Покровском направлении, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, терпит наибольшие потери. Наши подразделения продолжают выполнение определенных задач на Донетчине и методически уничтожают оккупанта", — говорится в заявлении президента.

По словам Зеленского, только за 8 месяца 2025 года Россия потеряла более 290 тысяч убитых или раненых своих военных, однако не смогла реализовать ни одной из своих стратегических задач. Президент отметил, что на некоторых участках фронта осуществляются стабилизационные мероприятия, а Украина пополняет обменный фонд.

Кроме того, президент анонсировал дальнобойные удары по России.

"Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки (удары вглубь территорий – ред.)", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина официально показала новую ракету "Длинный Нептун", способную поражать цели на 1000 км.

Также "Комментарии" писали, почему украинская дальнобойная ракета получила название "Фламинго". Она способна добраться до Москвы и атаковать объекты на территории РФ в 3000 км от точки запуска в Украине.