Зеленский захватил РосТВ: обращение президента Украина показали в России

Видеообращение президента Владимира Зеленского, где он рассказывает, как украинцы самоотверженно защищают свои Соледар, Изюм, Бахмут транслировали по телевидению в Белгородской области России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское оппозиционное издание "Сирена" в Telegram, местные телеграмм-каналы.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Видео с обращением прислали подписчики "Сирены", уточнив, что сигнал то пропадал, то вновь появлялся. Также местные жители сообщают, что обращение украинского президента показывали не менее, чем на 10 разных каналах.

Об этом же сообщают и местные телеграмм-каналы, например, канал "Блэтгород".

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