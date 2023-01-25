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Зеленский захватил РосТВ: обращение президента Украина показали в России

В Белгородской области транслировали обращение Владимира Зеленского, также такое видео появилось в Крыму

сегодня, 16:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Видеообращение президента Владимира Зеленского, где он рассказывает, как украинцы самоотверженно защищают свои Соледар, Изюм, Бахмут транслировали по телевидению в Белгородской области России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское оппозиционное издание "Сирена" в Telegram, местные телеграмм-каналы.

Зеленский захватил РосТВ: обращение президента Украина показали в России

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Видео с обращением прислали подписчики "Сирены", уточнив, что сигнал то пропадал, то вновь появлялся. Также местные жители сообщают, что обращение украинского президента показывали не менее, чем на 10 разных каналах.

Об этом же сообщают и местные телеграмм-каналы, например, канал "Блэтгород".

Читайте также на портале "Комментарии" — в России может начаться эскалация, вплоть до гражданской войны. Об этом говорит политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман. На этом же делает упор советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, предполагая, что ударам (не уточняя – каким) будут подвержены такие города как Москва, Петербург и Екатеринбург. Согласны ли с этими утверждениями? Что произойдет со страной-агрессором в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко уверяет, что Украина предлагает подписать "пакт о ненападении", но при этом якобы "продолжает готовить боевиков и экстремистов". Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что наша страна не собиралась и не собирается нападать на Беларусь, а также – что для нас важно, что та "не потеряла свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту совершенно позорную войну". О чем говорят эти заявления Лукашенко и Зеленского, а также общая ситуация в Беларуси? Как, скорее всего, будут в обозримом будущем развиваться события в РБ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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