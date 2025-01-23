Зеленский заговорил о возможности переговоров с Путиным: какое условие

Украина заинтересована в окончании войны, однако главными остаются гарантии безопасности. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

"Мы посмотрим, если у Украины будет шанс закончить эту войну справедливым миром для Украины и украинцев – конечно, как президент Украины, я буду делать все, чтобы это приблизить. Если будет справедливое соглашение, если президент Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность" , то мы будем двигаться в дипломатическом пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатично закончить эту войну", — сказал он. ответ на вопрос, готова ли Украина вести переговоры с РФ.



Как известно, накануне кремлевский диктатор Владимир Путин выразил готовность России сесть за стол переговоров с Кивом, однако он назвал свои условия для этого.

Среди прочего, он требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части.

"Только что Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — сказал Путин.

В то же время в Офисе президента подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования".

Портал "Комментарии" уже писал, что в РФ активно обсуждают заявление пропагандистского военкора Дмитрия Стешина , призвавшего провести в России "хотя бы частичную мобилизацию". Инсайды пабликов из Кремля сообщают, что мобилизация в РФ будет, общество к ней готовят. Вероятно ведь, что Путин не верит в успех переговоров с Трампом.