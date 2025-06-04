Зеленский выступил с жестким заявлением о встрече с Путиным и озвучил ультиматум

Украина обратилась к России с предложением ввести режим прекращения огня до возможного проведения встречи на самом высоком уровне между лидерами обоих государств. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге для журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По словам Зеленского, российская делегация, участвующая в переговорах, заявила, что не имеет полномочий принимать решение о перемирии. Этот вопрос, по мнению Москвы, должен решаться исключительно лидерами.

"Мы выступили с инициативой прекратить огонь до момента, когда состоится встреча президентов. Предлагаем провести ее в ближайшее время — с понедельника, в любой день, по выбору российской стороны. Это может быть Стамбул, Ватикан или Швейцария", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к такой встрече уже завтра, если есть искреннее желание деэскалации. Он также выразил надежду, что инициативу Киева поддержит президент США Дональд Трамп. Кроме того, турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил провести четырехсторонний саммит с участием Трампа, Путина, Зеленского и самого себя.

Президент Украины подчеркнул: главное, чтобы переговоры проходили в духе конструктивности и политической воли до прекращения войны. Если этого не будет, Россия может в одностороннем порядке выйти из режима прекращения огня.

В то же время, представитель Госдумы РФ Алексей Чепа озвучил условия Москвы для проведения нового раунда переговоров до конца июня. Россия требует, чтобы ВСУ прекратили удары по стратегическим объектам — в частности, по мостам в тылу и аэродромам авиации. Также россияне предлагают краткосрочное перемирие на отдельных участках фронта как условие дальнейших договоренностей.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил прогноз, что война в Украине может завершиться к лету 2026 года. В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов очертил возможные условия, при которых это станет возможным.