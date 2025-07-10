Зеленский выставил Кремлю требования для следующего раунда переговоров

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Лиля Воробьева
Пока не будут реализованы обмены, согласованные во время второй встречи в Стамбуле, говорить о начале полноценных переговоров между Украиной, Россией и США еще преждевременно.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.
Зеленский согласился с тем, что для достижения реального результата и прекращения войны необходима встреча лидеров стран.
В то же время он подчеркнул, что сейчас рано говорить, каким будет окончательный формат и место предстоящей встречи.
Несмотря на наличие нескольких потенциальных площадок для переговоров, президент Украины подчеркнул, что пока преждевременно говорить о дальнейших шагах.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил причины, почему война может продолжаться еще долго . Глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с украинскими и иностранными медиа по итогам встречи "Коалиции желающих" сообщил, что у украинской разведки есть данные, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну с Украиной."Наша разведка и разведка партнеров располагает информацией, что Россия и дальше будет затягивать войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. И он не хочет реального мира", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.