Зеленский выставил Кремлю требования для следующего раунда переговоров

Пока не будут реализованы обмены, согласованные во время второй встречи в Стамбуле, говорить о начале полноценных переговоров между Украиной, Россией и США еще преждевременно.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

Зеленский согласился с тем, что для достижения реального результата и прекращения войны необходима встреча лидеров стран.

"Как я уже отмечал ранее, мы открыты к любым форматам. Бесспорно, формат с участием лидеров Украины, России и США — это именно то, к чему мы стремимся. Такой формат позволяет говорить не только о словах и гарантиях, но и о реальных договоренностях", — сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что сейчас рано говорить, каким будет окончательный формат и место предстоящей встречи.

"О возможной локации для переговоров, я благодарен итальянскому правительству, Ватикану... Я искренне благодарен за открытость Ватикана. Также есть предложения от Австрии, Швейцарии, а также непосредственно от Турции", — отметил Зеленский.

Несмотря на наличие нескольких потенциальных площадок для переговоров, президент Украины подчеркнул, что пока преждевременно говорить о дальнейших шагах.

"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами , которые были договорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Приблизительно так", — пояснил глава Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил причины, почему война может продолжаться еще долго . Глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с украинскими и иностранными медиа по итогам встречи "Коалиции желающих" сообщил, что у украинской разведки есть данные, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну с Украиной.

"Наша разведка и разведка партнеров располагает информацией, что Россия и дальше будет затягивать войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. И он не хочет реального мира", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.