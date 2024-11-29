Зеленский впервые поговорил з Шольцом после разговора с Путиным: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Одной из ключевых тем, которую подняли два лидера – был недавний звонок немецкого канцлера российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", детали разговора у себя в Telegram раскрал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за лидерство в поддержке Украины системами противовоздушной обороны (ПВО). В частности, приветствовал готовность Берлина и в дальнейшем поддерживать Киев.
В том же числе стороны обсудили: двусторонние шаги и шаги партнеров в вопросе усиления Украины; звонок Шольца Путину.
Как отметил президент, давление на Россию должно усиливаться, чтобы принудить врага к настоящему миру.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц поделился деталями телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, разговор с Путиным был сложным и неприятным.
В эфире телеканала ZDF Олаф Шольц рассказал о чем говорил с Путиным. По его словам, российский диктатор повторил свои аргументы начала войны, но Шольц указал ему на свою поддержку Украины и причины такой позиции Германии, призвав вывести войска РФ с оккупированных территорий.
Новости