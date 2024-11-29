Зеленский впервые поговорил з Шольцом после разговора с Путиным: детали

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Одной из ключевых тем, которую подняли два лидера – был недавний звонок немецкого канцлера российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", детали разговора у себя в Telegram раскрал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за лидерство в поддержке Украины системами противовоздушной обороны (ПВО). В частности, приветствовал готовность Берлина и в дальнейшем поддерживать Киев.

В том же числе стороны обсудили: двусторонние шаги и шаги партнеров в вопросе усиления Украины; звонок Шольца Путину.

Как отметил президент, давление на Россию должно усиливаться, чтобы принудить врага к настоящему миру.

"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", — добавил украинский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц поделился деталями телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, разговор с Путиным был сложным и неприятным.

В эфире телеканала ZDF Олаф Шольц рассказал о чем говорил с Путиным. По его словам, российский диктатор повторил свои аргументы начала войны, но Шольц указал ему на свою поддержку Украины и причины такой позиции Германии, призвав вывести войска РФ с оккупированных территорий.

"Все аргументы Путина фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я тоже должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы снизим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", — сказал Шольц.



