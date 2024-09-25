Зеленский в ООН рассказал о планах России и сказал, каким может быть «справедливый мир»

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН высказался по вопросу установления так называемого "справедливого мира". По его словам, невозможно его добиться без участия Украины.

Владимир Зеленский

Не может быть справедливого мира без Украины", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Россия и дальше хочет захватить территории Украины.

"Мы видим, что Россия, превышающая в 20 раз Украину, все еще хочет больше земли. На самом деле это просто безумие. И это безумие состоит в желании России уничтожить своего соседа", – заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что России помогают Северная Корея и Иран, поэтому каждая страна в Европе и Центральной Азии чувствуют, что война может также постучаться и в их двери.

Зеленский обратил внимание на "формулу мира", которую предлагает Украина. По его словам, ее поддержали около 100 наций и международных организаций.

"И я напоминаю Генеральной Ассамблее, что все нации равны, участвовавшие в Саммите мира, и не было никого, кто блокировал бы решение этих наций", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что формулу мира президента Зеленского обсудили на саммите, состоявшемся летом в Швейцарии. Правда, на нем обсудили только несколько пунктов по формуле, касающихся возвращения пленных, ядерной и продовольственной безопасности. Впрочем, формула мира предусматривает возвращение к границам 1991 года, наказание всех военных преступников и выплату репараций. При этом в РФ категорически не воспринимают формулу мира и отказываются даже обсуждать ее.

Вместе с тем, в РФ продолжают настаивать на том, что война завершится только тогда, когда будут достигнуты все цели СВО.



