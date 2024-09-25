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Зеленский в ООН рассказал о планах России и сказал, каким может быть «справедливый мир»

Зеленский рассказал, что РФ продолжает стремиться уничтожить Украину

сегодня, 17:43
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН высказался по вопросу установления так называемого "справедливого мира". По его словам, невозможно его добиться без участия Украины.

Зеленский в ООН рассказал о планах России и сказал, каким может быть «справедливый мир»

Владимир Зеленский

Не может быть справедливого мира без Украины", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Россия и дальше хочет захватить территории Украины.

"Мы видим, что Россия, превышающая в 20 раз Украину, все еще хочет больше земли. На самом деле это просто безумие. И это безумие состоит в желании России уничтожить своего соседа", – заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что России помогают Северная Корея и Иран, поэтому каждая страна в Европе и Центральной Азии чувствуют, что война может также постучаться и в их двери.

Зеленский обратил внимание на "формулу мира", которую предлагает Украина. По его словам, ее поддержали около 100 наций и международных организаций.

"И я напоминаю Генеральной Ассамблее, что все нации равны, участвовавшие в Саммите мира, и не было никого, кто блокировал бы решение этих наций", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что формулу мира президента Зеленского обсудили на саммите, состоявшемся летом в Швейцарии. Правда, на нем обсудили только несколько пунктов по формуле, касающихся возвращения пленных, ядерной и продовольственной безопасности. Впрочем, формула мира предусматривает возвращение к границам 1991 года, наказание всех военных преступников и выплату репараций. При этом в РФ категорически не воспринимают формулу мира и отказываются даже обсуждать ее.

Вместе с тем, в РФ продолжают настаивать на том, что война завершится только тогда, когда будут достигнуты все цели СВО.




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