Зеленский в Давосе раскрыл шокирующие цифры: сколько Путин может выставить своих военных

В настоящее время армия Украины насчитывает 800 тысяч солдат, об этом в Давосе сообщил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

При этом он сообщил, что на территории Украины находятся 608 тысяч российских солдат. По его словам, это в три раза больше, чем в начале 2022 вторглись в Украину.

Более того, президент убежден, что Россия способна выставить 1,5 млн. военнослужащих.

"Россия может выставить 1,5 миллиона военнослужащих. В наших вооруженных силах более 800 тысяч человек. На втором месте Франция — более 200 тысяч. Затем Германия, Италия и Великобритания. Во всех остальных меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя в одиночку. Нужно, чтобы все мы объединились и что-то значили", — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что россияне используют в войне против Украины военных из КНДР.

"Битвы с привлечением северокорейских солдат сейчас происходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну", — отметил президент.

По его информации, в Курской области находилось 12 тысяч северных корейцев. Из них уже уничтожены 4 тысячи. Президент подчеркнул, что РФ превращается в разновидность Северной Кореи — "страну, где человеческая жизнь ничего не значит, но у них есть ядерное оружие и жгучее желание сделать жизнь соседей несчастной".

"Путин подписал новое стратегическое соглашение с Ираном. У него уже есть договор с Северной Кореей. Против кого они заключают такие соглашения? Против вас, против всех нас. Против Европы, против Америки. Мы не должны забывать об этом. Это не случайно. Это их стратегические приоритеты и наши приоритеты должны соответствовать этому вызову — и в политике, и в обороне, и в экономике. Противостоять таким угрозам можно только совместно", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда могут состояться переговоры о мире.



