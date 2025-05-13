Зеленский уже никуда не поедет: Россия сегодня может ударить по Украине «Орешником»

Сегодня крайний день, когда действует заявка России об испытаниях в Капустином Яру.

Удар Орешником

То есть, как отмечает военный, политолог Виктор Таран, гипотетически именно сегодня возможны провокации, чтобы сорвать вероятность переговоров в Стамбуле.

"Если янсур сегодня не ударит "арешником", то Зеленский будет ждать послезавтра Путлера в Стамбуле. А если ударит – то вряд ли. То есть Россия одновременно думает и готовит два возможных сценария: либо удар "орешником", либо переговоры в Стамбуле", — отметил Таран.

Он заявил, что не верит в то, что переговоры в Турции пройдут 15 мая. По его словам, речь идет о манипуляциях России, чтобы просто не попасть под новые санкции.

"Верю в провокацию со стороны России, поэтому призываю эти дни быть очень внимательными. Нас ждет горячее лето, во время которого янсур с вновь 15 дивизиями захочет добиться преимущества на фронте", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле 15 мая. При этом обсуждать договоренности, которые были еще в 2022 году. То есть речь идет о том, что Кремль и дальше требует от Украины капитуляции.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский предложил Путину личную встречу в Стамбуле. Впрочем, пока никакого ответа на это предложение нет. А все потому, говорят эксперты, что диктатору не нужно перемирие. Он продолжает вести войну против Украины и готовится к своей так называемой летней кампании с наступления, чтобы получить более весомые преимущества на фронте.

В этой ситуации, говорят эксперты, удивляют Европа и США, оттягивающие свои ультиматумы РФ и вновь дающие Путину определенный шанс.



