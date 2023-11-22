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Зеленский упрекнул Трампу в мирном плане закончить войну в Украине

Дональд Трамп заявил, что у него есть мирный план быстро закончить войну в Украине, однако не рассказал детали своих идей.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который предлагает  мирный план закончить войну в Украине "очень быстро". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленскому для Fox News.

Зеленский упрекнул Трампу в мирном плане закончить войну в Украине

Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план. Фото из открытых источников

Зеленский призвал американского политика обнародовать свой план по окончании войны в Украине.


"Я готов. Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если план Трампа содержит территориальные уступки со стороны Украины в пользу России, тогда такие предложения не планируют мирно завершить войну.

"Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", — говорит Зеленский.

Также Владимир Зеленский предлагал Трампу приехать в Украину и обсудить его идеи. По словам Зеленского ему хватило бы несколько минут, чтобы объяснить Дональду Трампу, что он не сможет закончить войну в Украине из-за президента РФ Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал основные идеи о том, как завершит войну в Украине. Бывший президент США заявил, что остановит поступление средств в Украину, а также потребует от союзников в Европе вернуть деньги. Несмотря на это, Трамп так и не указал, предусматривает ли его план территориальные уступки Украины.

Также "Комментарии" писали, что назван человек, представляющий наибольшую опасность для мира в 2024 году.



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Источник: https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-talks-israel-us-elections-foxs-benjamin-hall-says-ukraine-global-risks
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