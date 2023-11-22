Зеленский упрекнул Трампу в мирном плане закончить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который предлагает мирный план закончить войну в Украине "очень быстро". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленскому для Fox News.

Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план. Фото из открытых источников

Зеленский призвал американского политика обнародовать свой план по окончании войны в Украине.

"Я готов. Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если план Трампа содержит территориальные уступки со стороны Украины в пользу России, тогда такие предложения не планируют мирно завершить войну.

"Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", — говорит Зеленский.

Также Владимир Зеленский предлагал Трампу приехать в Украину и обсудить его идеи. По словам Зеленского ему хватило бы несколько минут, чтобы объяснить Дональду Трампу, что он не сможет закончить войну в Украине из-за президента РФ Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал основные идеи о том, как завершит войну в Украине. Бывший президент США заявил, что остановит поступление средств в Украину, а также потребует от союзников в Европе вернуть деньги. Несмотря на это, Трамп так и не указал, предусматривает ли его план территориальные уступки Украины.

Также "Комментарии" писали, что назван человек, представляющий наибольшую опасность для мира в 2024 году.