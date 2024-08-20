Зеленский упрекнул партнеров: есть только одна причина, почему Путин не ищет мира

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Кравцев Сергей
Дефицит смелости партнеров является причиной того, что кремлевский правитель Путин до сих пор ищет не мира, а способов продолжить войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал, выступая на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент высказал мнение, что, если бы партнеры сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия на территории России, то в операции на территории Курской области не было бы необходимости.
Зеленский отметил, что российские военные базы, аэродромы, логистика и другие военные объекты являются вполне справедливыми целями для Сил обороны Украины. Достаточная дальнобойность позволит защищать страну от российских ракет и управляемых авиабомб, а также от переброски российских войск и давления на ключевых направлениях фронта.
По его словам, реакция российского диктатора Путина на операцию в Курской области доказывает, что нет никакой рациональной причины не давать Украине быть действительно дальнобойной.
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