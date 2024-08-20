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Зеленский упрекнул партнеров: есть только одна причина, почему Путин не ищет мира

Глава украинского государства вновь призвал Запад к усилению поддержки Украины и санкциям

сегодня, 08:35
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Кравцев Сергей

Дефицит смелости партнеров является причиной того, что кремлевский правитель Путин до сих пор ищет не мира, а способов продолжить войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал, выступая на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа".

Зеленский упрекнул партнеров: есть только одна причина, почему Путин не ищет мира

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент высказал мнение, что, если бы партнеры сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия на территории России, то в операции на территории Курской области не было бы необходимости.

Зеленский отметил, что российские военные базы, аэродромы, логистика и другие военные объекты являются вполне справедливыми целями для Сил обороны Украины. Достаточная дальнобойность позволит защищать страну от российских ракет и управляемых авиабомб, а также от переброски российских войск и давления на ключевых направлениях фронта.

"Сейчас между этим залом и Покровским и Торецким направлением, где продолжаются наиболее жесткие российские штурмы, около двух сотен километров. Здесь вы не слышите грохота артиллерии и приближения вражеских дронов. Но вы должны чувствовать и здесь, и в столицах вашей работы, что Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которого мы ожидаем от партнеров. И это решение по дальнобойности", — высказался глава украинского государства.

По его словам, реакция российского диктатора Путина на операцию в Курской области доказывает, что нет никакой рациональной причины не давать Украине быть действительно дальнобойной. 

"А ситуация в Донецкой области такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала", — сказал президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему операцию в Курской области держали в тайне: Зеленский назвал главную причину.




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