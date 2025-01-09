Зеленский упрекнул НАТО: что немедленно требует от Альянса

В четверг, 9 января, на авиабазе ВВС США в Германии проходит заседание Контактной группы по обороне Украины. Президент Украины Владимир Зеленский принял личное участие на заседании Рамштайна.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Это последнее заседание при участии министра обороны США Ллойда Остина. После 20 января должность будет занимать министр, которого должны одобрить по представлению нового президента Дональда Трампа.

Остин в начале заседания назвал Зеленского "лидером, сделавшим историю". Зеленский поблагодарил США за все сделанное с начала полномасштабной войны. Однако отметил те обещания НАТО, которые не были выполнены. Речь шла, прежде всего, о передаче Украине систем ПВО.

“Мы очень благодарны за те системы ПВО, которые вы предоставили, однако нам очень нужны те системы, которые вы пообещали нам. Вы видели, что произошло вчера в нашем городе, в Запорожье. Были убиты 13 человек и 113 ранены. Это всего один день, одна атака, один удар с воздуха. Нам нужно остановить русский террор и вы можете это сделать. Просим о немедленных поставках систем ПВО. Мы также должны работать больше и поставлять в рамках наших договоренностей по фронту”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что, по мнению Зеленского, как писал портал "Комментарии" Трамп может быть решающим в войне. Президент Украины отметил, что это самое главное, ведь Трамп обладает такими качествами.

"Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина, или, по правде сказать, не в трендах, помочь нам остановить Путина. Он может. У нас было несколько разговоров в формате встречи и по телефону”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, Трамп сильный и непредсказуемый.