Зеленский: Украина увеличила объем производства оружия, но помощь США и ЕС остается важной

С началом полномасштабной войны на Украине значительно увеличилось производство отечественного оружия. Однако страна все еще нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский отметил, что в начале войны доля украинского оружия составляла менее 10% от общих потребностей. Однако теперь этот показатель вырос до 33-34% необходимого объема вооружений. В то же время, Европа обеспечивает около 30%, а США — 40% от общей потребности в вооружении.

Президент подчеркнул, что при обсуждении вопросов помощи Украине важно сохранить равновесные отношения с обоими ключевыми партнерами, Европой и США, поскольку это имеет огромное значение для гарантий безопасности Украины. Одним из важных аспектов для переговоров с США станет именно обеспечение таких гарантий.

Зеленский также обратил внимание на разницу в вооружении между Россией и Украиной. По его словам, у россиян больше танков, авиации и вертолетов, тогда как у нас больше дронов, производимых в Украине с помощью отечественного производства и финансовой поддержки партнеров. Если удастся разморозить активы России, то это позволит увеличить финансирование на восстановление и развитие внутренней экономики.

Как уже отмечал президент, производство оружия в Украине резко возросло после начала войны. В конце декабря 2024 года глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что мощности украинского оборонно-промышленного комплекса увеличились в шесть раз, и почти все используемые на фронте дроны производятся в Украине.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вопрос ударов вглубь территории России западным оружием обсуждался длительное время и после разрешения показал свою необходимость.