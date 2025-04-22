Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров при одном условии

Западные медиа сообщали о некоторых условиях, которые должна принять Украина для завершения войны. Среди них вопросы Крыма. Президент Владимир Зеленский ответил на эти призывы, отметив, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Украина не признает юридическую оккупацию Крыма. Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Наша территория, территория народа Украины", — подчеркнул глава государства.

Также рассказал, о подготовке к переговорам в Лондоне. По его словам, украинская команда, которая завтра будет участвовать в переговорах в Лондоне, будет иметь мандат на переговоры о полном или частичном прекращении огня. Переговоры состоятся в формате Европа (Франция, Великобритания, Германия, Украина) плюс США, пишет издание "Укринформ".

"Что касается нашей команды, она завтра имеет мандат на то, на что имеет мандат. Это обсуждение безусловно прекращение огня или частичное прекращение огня. Мы готовы к этой стадии. Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня, мы готовы садиться (за стол переговоров — ред.) в любом формате", — рассказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что Россия готова к переговорам. Глава страны надеется, что Россия действительно готова к реальным шагам, к результатам. При этом он отметил, что понятно, что РФ не хочет вести переговоры. Однако надеется, что это серьезные шаги, а не очередная инфантильность.

Напомним, что вопрос проведения выборов в Украине обсуждается уже более года, однако, как писал портал "Комментарии", главным условием волеизъявления называют завершение войны в Украине. Однако все чаще подчеркивают, что для проведения выборов должны быть созданы соответствующие условия.