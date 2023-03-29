Зеленский указал сколько систем ПВО Patriot нужно для защиты Украины

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Slava Kot
Владимир Зеленский считает, что для полноценной защиты территории Украины от российских ракет, возможно, будет достаточно 20 батарей Patriot. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.
Зеленский о системах ПВО Patriot. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью для издания Associated Press, где рассказал о количестве американских систем ПВО, способных защитить украинское небо от российских атак.
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Зеленский также добавил, что в Украину попала одна система ПВО из европейской страны, однако она сработала. Такую систему противовоздушной обороны пришлось отправить обратно. Президент не назвал страну, из которой поступила военная техника, однако в начале марта появилась информация, что Польша отправила в Украину ПВО Patriot, которую потом опровергли.
Также портал "Комментарии" сообщал, что во время интервью для Associated Press Владимир Зеленский назвал, сколько у российского диктатора Владимира Путина есть союзников. По мнению президента Украины, Путин за год войны превратился в "изолированного человека" и потерял все и даже лояльный Кремлю Китай не хочет иметь дело с Россией.
Ранее портал "Комментарии" писал о словах главы Министерства обороны США, который считает, что самолеты F16 не повлияют на ситуацию в Украине на этой стадии войны, однако добавляет, что Соединенные Штаты пытаются предоставить вооружение, которое больше всего нужно украинской армии в это время.
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